Il 18 luglio 1999, osservando i suoi nuovi compagni di squadra dalla panchina nella trasferta rumena contro il Ceahlaul, in Intertoto, Gianluca Zambrotta compariva ufficialmente per la prima volta come giocatore della Juventus, che l'aveva appena acquistato dal Bari. L'esordio sul campo avvenne una settimana dopo, nel match di ritorno. Era la prima Juve di Ancelotti, che iniziò la trasformazione di Zambrotta da esterno alto a basso, poi splendidamente completata sotto la gestione Lippi. Il giocatore comasco militò in bianconero fino all'estate di Calciopoli, nella quale si tolse pure lo sfizio di vincere il Mondiale con la Nazionale allenata proprio da Lippi, segnando peraltro la rete di apertura nel quarto di finale contro l'Ucraina.