25 febbraio 2012, la Juventus di Conte, al primo anno sulla panchina bianconera, lotta per lo Scudetto con il Milan di Ibrahimovic e Allegri. La sera dello scontro diretto, tutti i riflettori sono accesi su San Siro, per la sfida che può indicare la favorita tra le due squadre. Più che il risultato - la Juve vinse per 2 a 1 e andò a conquistare il campionato - di quel match si ricorda il gol di Muntari mai convalidato. A tornare sul tema è stato l'ex calciatore di Juventus e Milan, Gianluca Zambrotta, intervenuto nella trasmissione di Rai 2, "A tutta rete". Queste le sue parole: "Quella palla era evidentemente in rete e il gol era da convalidare, era oggettivo".