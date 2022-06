La calciatrice della Juventus Women, Annahita Zamanian, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato del suo rinnovo di contratto con le bianconere.



SULLA JUVE - 'È molto importante per me, ormai la Juve è una famiglia e il posto dove mi sento a casa. Sono molto felice di aver rinnovato. Sono cresciuta tantissimo e ho imparato tanto di me stessa. Spero che l’anno prossima sarà ancora migliore per me e per la squadra'.



CRESCITA - Durante la stagione ho avuto un periodo difficile, ma la squadra come detto è la mia famiglia. Il gol magari non è stato importante per la stagione, ma per me lo è stato. Vogliamo fare ancora meglio in Champions. Lavoro per migliorare tutti i giorni, per questo penso che la Juventus sia il posto migliore. Prima del trasferimento avevo tantissima paura di cambiare paese, ma come detto qui sono a casa'.