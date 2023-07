La trattativa tra Juventus e West Ham per il trasferimento di Zakaria, che sembrava ormai vicino, ha avuto un rallentamento nelle ultime settimane, soprattutto da quando è arrivato Cristiano Giuntoli. Questo perché il nuovo dirigente bianconero vorrebbe ottenere di più dalla cessione dello svizzero e per questo adesso il club temporeggia per trovare la formula migliore.