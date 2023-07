Giornata importante per la cessione di Denis Zakaria. In corso la trattativa tra Juve e West Ham per provare a definire l'operazione. Come riferisce Sportitalia, il club bianconero chiede 25 milioni di euro mentre gli Hammers sarebbero arrivati ad una cifra vicino i 20 milioni. Il nodo della questione riguarda la formula perché la Juve vuole che ci sia l'obbligo di riscatto in caso di prestito.