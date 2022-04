La prima decisione di Allegri? Sarà a centrocampo. Verso Cagliari, squadra del cuore e del suo passato, Max dovrà capire come fare in mezzo. Prima mossa: con Locatelli fuori, Zakaria sarà titolare, a una quarantina di giorni dall’ultima partita cominciata in A, a fine febbraio contro l’Empoli. Vicino a lui Rabiot e forse Arthur, che spera. Qui Allegri deve prendere la sua decisione numero 1.