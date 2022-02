Dopo aver battuto il Verona nell'ultima uscita di campionato, ora la Juve è totalmente concentrata sull'impegno di Coppa Italia di giovedi sera, dove a farle visita ci sarà il Sassuolo di Dionisi. A suonare la carica ci ha pensato il nuovo arrivato Denis Zakaria che, ha già scaldato l'ambiente presentandosi nel migliore dei modi andando in gol alla sua prima in assoluto con la maglia della Vecchia Signora. Il centrocampista svizzero ha infatti condiviso un post sul suo account social in vista del match contro i neroverdi, scrivendo quanto segue: 'Siamo pronti per la Coppa Italia di giovedi'.