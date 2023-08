La Juventus è attualmente impegnata nel mese di agosto a lavorare intensamente sul fronte delledei propri giocatori in esubero. Il direttore sportivosta cercando di trovare opportunità di mercato per piazzare alcuni giocatori, tra cui il centrocampista svizzero Denis. La situazione è talmente avanzata che Zakaria non è nemmeno partito per la tournée americana della squadra, poiché il suo addio sembra ormai imminente.Nelle ultime ore, tuttavia, si è registrato un raffreddamento dell'interesse delper l'acquisto di. La trattativa con il club inglese non ha portato a un accordo principalmente perché gli inglesi insistevano per un prestito, mentre la Juventus preferisce una cessione definitiva.Adesso, al centro delle trattative, c'è il Monaco, che sta tenendo colloqui con l'agente del centrocampista svizzero. La Juventus ha chiarito che Zakaria non rientra nei piani del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e quindi la sua partenza è una certezza. Per il trasferimento definitivo, la Vecchia Signora richiede un compenso di 20 milioni di euro. Con il mercato estivo che entra nel vivo, sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa e vedere quale sarà la destinazione finale di Denis Zakaria.