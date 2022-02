1









Dopo la conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto della Juventus Denis Zakaria ha risposto alle domande dei tifosi, attraverso le sue stories Instagram:



IL SOGNO CON LA JUVE - "Voglio vincere tutto con la Juve, il maggior numero di titoli possibile, è per questo che sono qui. Andiamo, andiamo andiamo!"



POSIZIONE - "Preferisco giocare come 6 o come 8, lì posso usare la mia forza al meglio. Dove la squadra ha bisogno, però, darò il mio 100%"



QUANTI GOL - "Chiederò al mister quanti ne dovrò fare, spero molti!"