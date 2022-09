attraverso un tweet postato sui suoi account social, l'ex centrocampista della Juve Dennis Zakaria, si è presentato ai suoi nuovi tifosi del Chelsea.'È tempo di nuove esperienze e di una nuova avventura per migliorare ulteriormente. Sono felice di questa grande opportunità al Chelsea. Sento che questo sia il modo migliore per dimostrare le mie ambizioni. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo, Blues! Grazie mille a tutti i tifosi della Juve per il supporto negli ultimi mesi'.