Già finita trae il. Con Potter, l'ex Juve non è di fatto mai sceso in campo, dunque vorrebbe nuovamente trovare un'opportunità di minutaggio altrove. Il centrocampista svizzero sta sondando il terreno per provare a cambiare maglia già a gennaio con Monaco e Borussia Dortmund in Ligue 1 e Bundesliga che si stanno interfacciando con il suo agente per prenderlo in prestito.