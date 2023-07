Il Monaco entra con decisione nella corsa per Denis. Il club francese si posiziona in testa nella lista delle squadre interessate al centrocampista svizzero e mira a chiudere presto un accordo con la Juventus. Il primo contatto è stato positivo e se ne prevede un altro a breve., che però è limitato dalle proprie cessioni prima di poter inserire nuovi giocatori nella rosa. Questo vantaggio non riguarda il club monegasco.La possibilità di giocare nella prestigiosa competizione continentale è vista con favore dall'entourage di Zakaria e dallo stesso giocatore, poiché potrebbe essere una piattaforma ideale per rilanciarsi anche nella squadra nazionale svizzera.Al momento, il West Ham, un altro club interessato al giocatore, sembra aver perso un po' di interesse nelle ultime settimane. La Juventus continua a dare priorità alle cessioni e, dopo aver formalizzato quelle di Kulusevski e Arthur, sta lavorando per concludere positivamente la trattativa per Zakaria. I dirigenti del club, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, sono ottimisti riguardo alla possibilità di portare a termine l'affare.