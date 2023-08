Denisè prossimo a diventare un nuovo giocatore del Monaco. Come riportato in giorni recenti, è stata raggiunta un'intesa tra la Juventus e il club del Principato per il trasferimento definitivo del centrocampista svizzero, al costo di circa 23 milioni di euro. Si prevede che l'operazione venga completata domani.Secondo quanto segnalato da Foot Mercato,prima di procedere alla firma del contratto che lo legherà al club monegasco. Dopo le sue esperienze in Svizzera, Germania e Italia, il centrocampista intraprenderà un nuovo capitolo della sua carriera.