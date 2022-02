Quella di ieri sera non è stata una partita piuttosto positiva per la Juventus, anzi. Nei 90 minuti contro i granata infatti, sembrano essersi visti dei passi indietro rispetto alle uscite precedenti della Vecchia Signora, la quale è ora chiamata a difendersi dall'assalto dell'Atalanta, impegnata domani sul campo della Fiorentina. Ma una delle poche note positive della sfida dell'Allianz è stata senza ombra di dubbio la prestazione di Dennis Zakaria che, ha espresso il suo pensiero sul risultato maturato attraverso un post condiviso sui suoi canali social: 'Dura battaglia ieri sera, ma alla fine non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Adesso concentrati sulla Champions League'.