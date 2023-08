Dopo l'affondo della scorsa settimana, ieri sera i dirigenti della Juve e del club monegasco si sono confrontati a lungo sui dettagli e già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento secondo Tuttosport. Dopo Arthur, anche il secondo esubero a centrocampo sta per lasciare, questa volta a titolo definitivo i bianconeri. Vediamo tutte le cifre nel dettaglio e il risparmio della Juve.Il centrocampista svizzero era stato acquistato dalla Juve nel gennaio del 2022 per circa 8 milioni, a sei mesi dalla scadenza del contratto.La Juve si libererà del contratto da 4 milioni lordi ( 3 netti grazie al decreto crescita) e del peso a bilancio per 5,9 milioni, 1,97 dei quali avrebbe ammortizzato nel corso di questa stagione (lo svizzero aveva un contratto fino al 2026). In totale quindi, l'impatto positivo a bilancio sarà di oltre 20 milioni.