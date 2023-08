La Juventus cedeal Monaco per 23 milioni di euro, inclusi i bonus. Questo affare rappresenta un buon risultato per un calciatore che era ai margini del progetto della Juventus. Zakaria ha avuto una stagione marginale al Chelsea, con solamente 11 apparizioni totali, ed era valutato in meno di 6 milioni di euro nel bilancio del club.La cessione a cifre più elevate rispetto al valore contabile riflette la strategia della Juventus di ottimizzare le risorse e la squadra, consentendo a giocatori che hanno avuto poco spazio di trovare nuove opportunità altrove. Con questo accordo, sia la Juventus che il calciatore stesso avranno la possibilità di proseguire in direzioni più promettenti, con il Monaco che si assicura un giocatore con potenzialità ancora da esplorare.