Ci siamo, lasta per concretizzare una cessione inseguita a lungo. Stando a Sky Sport, è infatti alle battute finali la trattativa con ilper Denis, cercato anche dal West Ham nelle scorse settimane ma ormai indirizzato verso il club del Principato. Per lui la società bianconera ha sempre chiesto, una cifra che ora potrebbe essere leggermente scontata per far sì che l'affare vada in porto.Dopo aver mandatoin prestito alla Fiorentina, quindi, la Juve sembra essere riuscita nella missione di cedere un altro esubero, uno di quei giocatori considerati fuori dal progetto tecnico. E ora non è da escludere che Cristianopossa piazzare un nuovo colpo in entrata per rinforzare il centrocampo (o un altro reparto...).