Nell'ultima gara di campionato contro la Roma, il centrocampo bianconero è tornato finalmente a far parlare di se in maniera positiva, con le prestazioni di Rabiot e Miretti che sono finite sotto i riflettori. Questo ha ovviamente riportato un pò di entusiasmo nell'ambiente bianconero, ancora alle prese con diverse situazioni di mercato che potrebbero delineare nuovi scenari da qui alla conclusione. E' noto a tutti che in entrata si aspetta solo l'arrivo di Paredes, ma è in chiave uscita che qualcosa potrebbe ancora avvenire.- Già, perchè alcune situazioni non sono mai state definite del tutto. Come quelle legate a Dennise a Westonad esempio, si integrati a pieno regime nello scacchiere di Allegri, ma mai sicuri di una loro riconferma, anzi. Entrambi sono infatti finiti a varie riprese sul mercato e dalla Continassa hanno sempre fatto sapere che a fronte di un'offerta congrua, non avrebbero messo barricate per impedire una loro partenza.o se invece, vengono impiegati esclusivamente per necessità., eccezzion fatta per clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto.