Secondo Calciomercato.com, assume sempre più importanza la trattativa traper: ora è pronta a entrare nella fase decisiva. Dopo vari colloqui e discussioni tra intermediari, che si sono intensificati negli ultimi giorni, l'accordo con il giocatore sembra essere stato raggiunto. Il centrocampista svizzero è pronto ad accettare l'offerta degli Hammers e a mettersi al servizio di David Moyes. Tuttavia, la prima mossa del club inglese sembra non soddisfare appieno le aspettative della Juve. Il West Ham ha presentato un'offerta economicamente valida per un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato fissato a 18 milioni di euro. Nonostante la distanza tra l'offerta e la valutazione della Juventus non sembri insormontabile, è la formula stessa che non convince a Torino.Attualmente, la Juventus valuta Zakaria intorno ai 25 milioni di euro complessivi. Tuttavia, il club è disposto ad ascoltare le proposte del West Ham per cercare di concludere l'affare nel minor tempo possibile. L'obiettivo della Juventus è quello di cedere il giocatore a titolo definitivo o di stabilire clausole che rendano l'opzione di riscatto quasi automatica (non sarà sufficiente il solo raggiungimento di una qualificazione europea da parte del West Ham, considerando il livello competitivo e la presenza di squadre di alto livello come nella Premier League).Inoltre, la cessione di Zakaria rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la Juventus, insieme a quella di Weston McKennie e ad una separazione quanto meno conflittuale possibile da Arthur, per poter tentare l'assalto finale a Sergej Milinkovic-Savic o, in alternativa, a Teun Koopmeiners. Nonostante ciò, si percepisce un certo ottimismo da entrambe le parti: il West Ham sembra essere il club più intenzionato a puntare su Zakaria (anche se non è l'unico, occhio anche a Bournemouth, Lens e Lille), e si può raggiungere un accordo, anche se il tempo per evitare che lo svizzero si presenti alla Continassa all'inizio della stagione è ormai molto limitato.