Destino pressoché identico adanche per il mediano svizzero: il Chelsea non lo acquisterà a titolo definitivo dalla Juve nei prossimi mesi. Un’operazione che poteva portare nelle casse delle Vecchia Signora ben 28 milioni di euro. Lo rivela Calciomercato.com, che sottolinea come i bianconeri dovranno per forza di cose riaccogliere il centrocampista in rosa nella prossima estate.