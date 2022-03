Manca poco più di una settimana al big match di campionato tra Juve e Inter che, da sempre viene definita la partita per eccellenza del calcio italiano. Eppure la tensione delle rispettive tifoserie continua a crescere vertiginosamente con il passare delle ore, scalpitando per quella che sarà una delle gare più importanti della stagione per entrambe le squadre. I bianconeri dovranno ancora capire come e soprattutto con chi si presenteranno al Derby d'Italia, in virtù delle numerose assenze che hanno in parte condizionato la stagione di Madama.



ZAKARIA PUO' FARCELA - Oltre a Chiesa, ormai con la testa esclusivamente alla prossima stagione, restano da verificare le condizioni di Giorgio Chiellini e di Leonardo Bonucci. Ci sarà invece Manuel Locatelli, negativizzatosi dal Covid nella giornata di ieri e dunque a disposizione di mister Allegri. Emergono degli aggiornamenti invece per quel che riguarda la situazione di Dennis Zakaria. Come riportato anche da Calciomercato.com, inizialmente per il centrocampista svizzero erano stati diagnosticati circa 20 giorni di stop a causa lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra, ma ad oggi i tempi si sarebbero allungati. Questo però non dovrebbe destare preoccupazione in tutto l'ambiente bianconero, fiducioso di poter contare sulla presenza dell'ex Borussia contro i Campioni di Italia in carica.