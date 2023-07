La Juve continua a tenere vivi i contatti con il West Ham per il trasferimento di Dennis Zakaria, che è destinato a continuare a giocare in Premier. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il club inglese starebbe inseguendo anche il suo ex compagno di squadra al Chelsea, Conor Gallagher. Questo potrebbe creare delle difficoltà nell'operazione con la Juve, ma i londinesi non hanno di certo problemi economici, soprattutto dopo la cessione di Rice all'Arsenal.