Denisha trovato il gol all'esordio con il Chelsea, dopo tante gare viste da fuori. E dopo la partita il centrocampista di proprietà della Juve ha dichiarato: "I tifosi del Chelsea sono fantastici. Sono molto emozionato, sono molto felice ed è importante per me fare una buona partita. Ho lasciato la Juventus per giocare e ho aspettato la mia occasione. Il tecnico ha detto di giocare come si faceva in allenamento. Ho fatto del mio meglio"."Ho sempre detto che quando avrei avuto la possibilità di giocare avrei mostrato quello che so fare. Volevo che entrasse, ho tirato più forte che potevo: sono felice e orgoglioso per questo gol. Non giocavo da tanto, ero un po’ stanco e avevo i crampi... Futuro? Io spero di giocare di più ovviamente, sono un po’ sorpreso di aver dovuto aspettare tanto per giocare. Ma è arrivato un nuovo coach, ha deciso diversamente. L’ho accettato, ho lavorato su me stesso per essere pronto per la mia opportunità. Penso di essermi fatto trovare pronto e sono contento”.