Il centrocampista svizzero Dennis Zakaria sta affrontando forse uno dei momenti piu critici della sua carriera. L'ex Monchengladbach è passato dalla Juve al Chelsea nell'ultima sessione di mercato, ma fino a questo momento non è stato impiegato neanche un minuto. Ne Tuchel prima del suo esonero, ne tantomeno Potter al suo arrivo hanno infatti mai optato per schierarlo in campo, neanche a gara in corso.