Denistornerà alla. Il centrocampista svizzero, acquistato nel mercato di gennaio del 2022 e ceduto dopo appena pochi mesi al Chelsea, farà ritorno in bianconero per capire le prossime intenzioni del club e in particolare le sue. Nessuno scenario è al momento escluso, con le possibilità di nuova cessione chiaramente in rialzo rispetto a una potenziale permanenza.Arrivato in prestito oneroso ai Blues - da 3 milioni di euro più uno di bonus -, il diritto di riscatto di Zak era fissato a ventotto milioni più altri cinque: una cifra decisamente importante, fondamentale. Che la Juventus sperava naturalmente di incassare quest'estate per rifinanziare un mercato già complicato. Difficilmente Zakaria - che più di un anno fa è stato preso in scadenza dal Borussia Moenchengladbach - potrà rientrare nel progetto della prossima stagione, soprattutto in caso di permanenza sulla panchina bianconera di Max Allegri.