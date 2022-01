Il nuovo acquisto della Juve, Denis, ha voluto salutare e omaggiare la società del Borussia Monchengladbach e tutti i suoi tifosi per gli anni trascorsi nel club tedesco e lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram.'​Ci sono momenti in ogni carriera in cui sei incredibilmente grato per quello che hai vissuto, per quello che ti è stato dato e per quanto supporto hai avuto come giocatore. Dal 2017 mi è stato permesso di aiutare qui al Borussia, vivere molti momenti grandi e speciali. È stato un nuovo e importantissimo capitolo della mia vita, sia in campo che come persona. Eppure ci sono momenti in cui pensi a come vuoi continuare il tuo percorso personale.e di affrontare una nuova sfida per il mio futuro sportivo. Non dimenticherò mai il tempo qui, tutte le nostre esperienze e successi condivisi! Grazie a tutti i tifosi, allo staff, ai compagni di squadra e, naturalmente, alla mia famiglia e ai miei amici. Auguro al club tutto il meglio, ogni successo e incrocio le dita per le restanti partite della stagione. Grazie Borussia! Grazie Borussia!'.