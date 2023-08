Mentre la data d'inizio stagione si avvicina sempre di più, continuano le cessioni e i tentativi di tagli ingaggi per recuperare il più possibile i tantissimi introiti persi per la mancata partecipazione alla Champions League.Le ultime trattative di mercato hanno visto prima piazzareal Monaco, poial Genoa ed infine la trattativa forse più discussa in assoluto ovvero quella doppia con la Lazio che praticamente porterà il ritorno di Lucain biancoceleste ma soprattutto il sacrificio di, forse la cessione più divisiva sino a questo momento in casa Juve. E mentre, a colpi di avvocati, continua la telenovelasenza capire fino a che punto porteranno questi stracci bagnati lanciati in famiglia, in attesa di capire sepotrà esser recuperato o se alla fine si spingerà per farlo andare via in Arabia tutto continua ancora a ruotare intorno al possibile sacrificio di, che non vuole nessuno, per fare posto a, che non vuole nessuno.L'unica che sembra tenera aver tenuto botta sulla carta è proprio la Juventus anche perché senza le competizioni internazionali da disputare ovviamente si riducono notevolmente il numero degli impegni da giocare e a quel punto sembra anche giusto ridurre in maniera importante, quasi drastica, la rosa sapendo inoltre di poter contare in qualsiasi momento sui giovani dellacome già fatto l'anno scorso con i variRibadiamo, possibile sacrificio di Vlahovic a parte, l’unica cessione che ad oggi stupisce è solo il passaggio a titolo definitivo di Rovella alla Lazio perché quando si cede un giocatore di prospettiva così giovane il rischio poi di rimpiangerlo in futuro c'è sempre ma evidentemente con Lotito non è stato possibile trovare una soluzione di vendita alternativa che permetteva ad esempio una possibile recompra futura.Diciamo che i giovani hanno bisogno di giocare e considerando ad oggie uno tracome titolari, con il possibile recupero di Pogba a spostare gli equilibri, è chiaro che per giovani come Miretti o Rovella lo spazio rischia(va) di essere veramente poco, quasi nullo in assenza di infortuni.poi, nel corso della sua carriera, ha dimostrato sempre di preferire di puntare su giocatori già fatti piuttosto che su giovani da forgiare.Manca ormai veramente poco all'inizio del campionato mentre manca un po' di più alla fine del calciomercato, con inoltre la variabile arabi ad incutere ansia per i successivi 20 giorni, però la stagione sembra abbastanza delineataIl cerchio si stringe.@stefanodiscreti