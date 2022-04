Denis Zakaria, centrocampista arrivato a gennaio alla Juventus, ha parlato in una lunga intervista ai canali della Serie A: "E' stato facile adattarsi, sono stato accolto molti calorosamente, dallo staff e dai miei compagni. Tutti sono gentili, penso che sia facile integrarsi in questa squadra.



JUVE - Per me e per la mia carriera è stato un enorme passo avanti, sono molto felice. E' fantastico per me essere alla Juventus, voglio dare il massimo e mostrare il mio talento, ancora di più. La Juve è un grandissimo club.



PADRE - E' difficile dire perché ma penso che gli piacesse molto la Juventus. Era un grande tifoso e grazie a lui sono riuscito a vedere molte partite, ma spesso erano di sera e quindi dovevo andare a letto presto e mi perdevo la maggior parte. Era un grande tifoso, non ho mai saputo perché, ma con lui era sempre un parlare di Juventus.



ALLEGRI - Mi aiuta molto, mi dà molti consigli su come stare in campo, penso voglia farmi diventare un giocatore box-to-box, che possa giocare in tutte le zone del campo. Gli piace giocare in attacco, ma ama avere anche una squadra solida a livello difensivo, penso di essere in grado di giocare così e il mister mi aiuterà molto in questo.



INFORTUNIO - Ora sto meglio, molto meglio. Non è stato facile superare l'infortunio, ma sono pronto a tornare e spero di essere a disposizione già contro l'Inter.



JUVE-INTER - Sarà una grande partita, è nostra responsabilità provare a fare del nostro meglio e dimostrare che siamo la squadra migliore. Daremo tutto per vincere e con questa squadra ce la possiamo fare. Dovremo essere concentrati e giocare al meglio delle nostre capacità, abbiamo qualità e possiamo battere ogni squadra al mondo. Ora tocca a noi dare il massimo ed essere al 100% contro l'Inter".