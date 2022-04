Le sfide sono più belle se vissute tutti insieme.

Vi aspetta anche Zak

Dopo aver messo una distanza quasi irragiungibile con la quinta in classifica e soprattutto il Napoli nel mirino, ora la Juve si prepara al meglio per la gara di domenica contro il Venezia, dove sarà imperativo vincere per sperare di superare i partenopei in classifica. A suonare la carica ci ha pensato anche il centrocampista svizzero Dennis Zakaria, il quale ha caricato l'ambiente attraverso un video pubblicato sui canali social dei bianconeri.'Ciao tifosi bianconeri, vi aspettiamo allo stadio contro il Venezia. Ci vediamo li, ciao ciao'.