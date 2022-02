C'era anche l'interesse del Bayern Monaco su Zakaria: come riportato da Sport Bild, il centrocampista svizzero poi finito alla Juventus sarebbe stato fino alla fine un obiettivo dei bavaresi, che però poi avrebbero deciso di ritirarsi all'ultimo dalla corsa per Zakaria: in estate la squadra di Nagelsmann cercherà un profili tecnicamente e tatticamente diverso.