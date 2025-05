Zakaria alla Gazzetta: 'Juventus? Non sono arrivato nel momento giusto, avrei potuto fare di più'

AFP via Getty Images

L'intervista di Zakaria

Solo sei mesi allaperche però ha lasciato comunque un buon ricordo ai tifosi bianconeri. Il centrocampista svizzero arrivò a Torino a gennaio 2022 dalla Bundesliga e poi in estate fu mandato in prestito al Chelsea prima poi di trasferirsi ufficialmente al Monaco nel 2023/2024. Dall'anno scorso è al Monaco dove è riuscito a conquistarsi un ruolo importante fino a diventare capitano. Zakaria ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta in cui si è soffermato anche sul breve periodo in bianconero.

"Sapevo che l'Inter è una grande squadra, ma mi ha impressionato per il percorso compiuto. Il Psg è la squadra più forte affrontata quest'anno. Entrambe lo sono, non vedo l'ora di vedere la finale”. Anche se sono del Monaco, da ex della Juventus non posso che sperare che il Psg batta l'Inter”“E' stato un periodo breve ma una bella esperienza, con i compagni e con l'allenatore. Peccato sia dovuto andarmene così presto, avrei potuto far qualcosa di interessante a Torino. Forse non sono arrivato nel momento giusto. Ma ho amato portare la maglia bianconera e sarò sempre un tifoso della Juventus”.“Anche se nel calcio non si sa mai, sono davvero felice qui al Monaco”.