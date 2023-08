Buone notizie per la Juve, Denis Zakaria si trasferirà al Monaco a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Il centrocampista è costato 4,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi più altri 4,1 di oneri accessori, per un totale di 8,6 milioni. L'ingaggio di circa 3 milioni di euro ammortato per un anno e mezzo rende il valore residuo a bilancio molto basso, e dunque la plusvalenza registrata enorme, anche come impatto a bilancio.