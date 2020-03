Luca Zaia, presidente del Veneto, parla al Corriere della Sera in merito all’emergenenza coronavirus: “Tamponi a tappeto. Nessuna polemica con l’autorità centrale. Per la comunità scientifica non servono? Io invece sono convinto che siano utili. Anche se trovo un solo positivo, significa che avrò 10 contagiati in meno. Pagheremo noi, la Regione. Del bilancio mi importa poco, vale sempre meno della vita dei cittadini”​