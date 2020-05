L'emergenza coronavirus e soprattutto le indiscrezioni sulla sua natura e la sua diffusione hanno aperto un fronte polemico tra Stati Uniti e Cina, con i primi che accusano la superpotenza asiatica di aver creato in laboratorio Covid-19 e di non aver fornito tutte le informazioni del caso con la dovuta trasparenza. Nonostante le ripetute smentite sul tema da parte della comunità scientifica, a fare da cassa di risonanza alle recenti sortite del presidente Donald Trump e del suo braccio destro Pompeo ci ha pensato il governatore della Regione Veneto Luca Zaia.



"Se il coronavirus perde forza vuol dire che è artificiale. Sarà la temperatura, sarà che il virus si è spompato, magari se ne andrà definitivamente e così non avremo la recidiva autunnale. Questa è solo un'opinione personale e non quella di uno scienziato", ha dichiarato l'esponente della Lega.



E a proposito di Trump, l'inquilino della Casa Bianca è tornato a parlare dell'emergenza sanitaria che sta vivendo anche il suo Paese, soffermandosi sulla questione vaccino. "Il coronavirus se ne andrà via senza un vaccino", ha dichiarato nel corso di un incontro coi parlamentari repubblicani. E rivendo le stime sui decessi per la pandemia, che arriverebbe fino a quota 95.000.