Zaccheroni: 'Thiago Motta non può essersi rimbambito'

Le parole dia Tuttosport:THIAGO MOTTA - "Però non c’è dubbio: Motta non può essere improvvisamente... rimbambito tutto d’un colpo quest’anno! È difficile dire qual è il problema, da fuori. Non so dove bisognerebbe mettere le mani. Ma se ogni volta Motta cambia formazione, un motivo ci deve essere. La Juventus è la squadra che seguo maggiormente, proprio perché mi interesserebbe molto capire le ragioni della crisi dell’allenatore e del giocatori. Sono loro al campo che devono trovare le soluzioni. Non so se sia il caso di cambiare allenatore in futuro. Piuttosto noto che Thiago ha cercato di replicare a Torino il gioco che faceva a Bologna. Palla al centravanti, apertura per l’esterno che deve saltare l’uomo e poi crossare: ma poi chi c’è in area? E anche quando gioca, secondo me Vlahovic resta sempre troppo solo in area".