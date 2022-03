L'ex allenatore della Serie A, Alberto Zaccheroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Giornale, dove ha parlato anche della lotta scudetto includendo anche la Juve.



'Sinceramente pensavo che l'Inter potesse avere un passo decisamente diverso, mi aspettavo qualcosa in più dai nerazzurri e invece hanno lasciato troppi punti per strada. Ero convinto che Milan e Napoli avrebbero dato filo da torcere dall'inizio alla fine e così sta accadendo. A mio avviso, le 3 squadre che sono davanti hanno commesso l'errore di far rientrare la Juventus'.