Come racconta il Corriere della Sera, Albertoè stato operato per rimuovere un ematoma alla testa: l'ex tecnico della Juventus è ancora in prognosi riservata, ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è arrivato venerdì sera in seguito a una caduta in casa. Allenatore di Milan — con cui ha vinto uno scudetto nella stagione 1998-1999 —, Inter, Juventus, Lazio, Udinese, Bologna, oltre che ct del Giappone e degli Emirati Arabi, per citare solo alcune delle squadre che ha gestito in una lunga carriera, non sarebbe in pericolo di vita.