Alberto Zaccheroni, allenatore della Juventus, parla a Il Corriere di Torino, scegliendo la sua squadra del decennio: "Buffon non è solo il portiere del decennio juventino ma è il più grande della storia italiana. E Szczesny è il suo degno erede. Aggiungo un grandissimo talento come Dani Alves, anche se la testa è quella che è. Meglio il brasiliano, magari avanzato a centrocampo, di altri importanti esterni con meno qualità come Lichtsteiner, Alex Sandro o Asamoah. Capitano? Tra Buffon e Chiellini è una bella lotta, ma la fascia va a Gigi".



CENTROCAMPO - "Vidal è la prima riserva. Tra Pirlo e Pjanic non saprei chi tenere fuori, li schiero entrambi. Pogba o Marchisio? Ho sempre avuto un debole per Claudio. Un giocatore regolare e con grande intelligenza tattica. Per me è in vantaggio su Pogba, che ha più talento ma meno continuità".



ATTACCO – "CR7 Per forza, anche se più per quello che rappresenta che non per il rendimento. Tevez spostò gli equilibri, lo schiero con Dybala e Ronaldo, anche se mi dispiace lasciare fuori Del Piero. Io lo alternavo, ma ci faceva vincere le partite pure entrando nella ripresa. In panchina Mandzukic e Higuain anche se il Pipa è migliore di quello visto in bianconero".



PANCHINA – "Conte e Allegri sono stati ottimi motivatori e gestori. Il primo ha rivoluzionato tutto: c'erano molti giocatori a fine corsa nella mia Juve. Ai tifosi e alla proprietà interessa vincere convincendo e dominando. Tutto e subito non è possibile, anche Sacchi all'inizio al Milan ebbe grandi difficoltà: la proprietà fu brava a sostenerlo e la squadra abile a seguirlo".