Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Juve e Milan, tra le altre, ha parlato ai microfoni di Sportitalia raccontando varie tematiche relative al passato e presente. Ecco le sue parole: "Scudetto Milan? ​La Lazio era proprio forte, non è un caso che è quella che ha lottato fino in fondo per vincere quello Scudetto. Gli allenatori contribuiscono a vincere, ma non vincono. ​In quell’annata il nostro grande merito è stato quello di esserci fatti trovare pronti nel momento in cui la Lazio perse in casa contro la Juventus e ci diede una speranza".