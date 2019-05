Alberto Zaccheroni, ex allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio 1 del futuro del club bianconero e, in particolare, dell'erede di Massimiliano Allegri, con Maurizio Sarri in pole per prenderne il posto in panchina. Queste le sue dichiarazioni: "Sarri? Lo ritengo, in questo momento, il migliore allenatore italiano dopo Conte. Penso sia la soluzione migliore per la Juve, ma non sono certo che il Chelsea sia disposto a lasciarlo andare".