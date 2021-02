Interpellato in vista del derby di Milan in programma domenica pomeriggio, Alberto Zaccheroni ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Christian Eriksen, giocatore nerazzurro molto discusso quest'anno: "Io conosco un Eriksen diverso, quando giocammo con la Juventus in casa dell'Ajax era un altro Eriksen così come quello del Tottenham. In questo momento non sposta gli equilibri, prima lo faceva."

La Juve allenata da Zaccheroni eliminò l'Ajax nei sedicesimi di Europa League nel febbraio 2010: nella squadra olandese Eriksen muoveva i primi passi da professionista.