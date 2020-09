Sul Corriere Torino oggi Alberto Zaccheroni dice la sua sui recenti passato e futuro della Juventus: "Le scelte di Sarri prima e Pirlo poi vanno nella stessa direzione: provare a percorrere la strada di un gioco nuovo, tecnico e aggressivo, quello che propone chi vince in Europa. A Sarri rimprovero di essere sceso a compromessi, come quando ha concesso a Ronaldo di stare a casa senza venire neanche in panchina. Certi favoritismi sporcano l'aria dello spogliatoio. Pirlo? Sicuramente una scelta condivisa anche con Buffon e Chiellini. Lo scudetto? Al 90% andrà ancora alla Juve. Anche se l'Inter si sta consolidando con giocatori pronti, i bianconeri hanno più qualità".