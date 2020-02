L’ex allenatore della Juventus Alberto Zaccheroni è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, analizzando lo scarso periodo di forma di Miralem Pjanic: "Pjanic era partito bene, poi si è un po' perso per strada. Penso che il modo di giocare che quest’anno ha la Juventus gli ha tolto un po’ di certezze. La rosa di Sarri è comunque di altissimo livello: in questo momento i bianconeri non riescono ad alzare l’asticella, ma credo sia solo questione di tempo".



SCUDETTO – “La favorita nella lotta scudetto resta sempre la Juventus. Lo dico per la rosa che ha a disposizione e per la mentalità. Però, quest’anno la Juve sta giocando sottotono. La prima squadra a competere è l'Inter, poi c'è anche la Lazio che tiene il passo".