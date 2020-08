Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport Alberto Zaccheroni ha lanciato un monito al nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo: "L'importante è la chiarezza, chiedere il rispetto dei ruoli fin dal primo giorno in spogliatoio [...]. Io ho sempre pensato che i giocatori vadano presi da parte. E poi ognuno va trattato a modo suo: non si può riprendere in pubblico un giocatore permaloso. Al Milan urlai durante la partita a uno con quel carattere: lo persi per due o tre mesi". Il maestro è avvisato.