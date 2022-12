, a Radio 24, parla così die della Francia: "Non sono sorpreso dalle quattro semifinaliste, è un Mondiale caratterizzato dalla qualità, ma se sostenuto dal resto della squadra. Amrabat sta facendo un mondiale straordinario, davanti il Marocco è forte e ha un entusiasmo travolgente. Non hanno niente da perdere, è un'occasione unica, andavano a mille all'ora contro il Portogallo. Dal vivo sono stati impressionanti. In Italia non amiamo Rabiot, non riesco a capire perché. Sta facendo un Mondiale incredibile, il centrocampista della Juventus è il giocatore più importante della Francia in questa competizione, al di là di Mbappè".