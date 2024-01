È senza dubbio una partita speciale per Alberto, il quale fa ritorno alla Bluenergy Arena dopo un periodo di gravi problemi di salute che lo aveva colpito all'inizio del 2023, causando un lungo ricovero ospedaliero.L'ex allenatore è un doppio ex molto amato sia dall'Udinese che dal Milan, essendo ricordato soprattutto per lo storico terzo posto ottenuto con l'Udinese nella stagione 1997-98 e per lo scudetto conquistato con il Milan nella stagione 1998-99.Prima dell'inizio della partita, il club friulano ha reso omaggio all'ex tecnico celebrandolo con una maglia personalizzata. La presenza di Zaccheroni alla Bluenergy Arena è stata accolta con grande affetto da entrambe le parti, e il suo ritorno rappresenta un momento emozionante per i tifosi e per l'intera comunità calcistica.