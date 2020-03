Alberto Zaccheroni, ex ct del Giappone e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Se il calcio andava fermato prima? Col senno di poi, sì. Almeno si doveva avere la determinazione di fermarsi già la domenica dalla partita Parma-Brescia sospesa e poi ripartita, era l’occasione. Un turno in meno di abbracci e contatti tra giocatori chiaramente da evitare".



SUL TAGLIO DEGLI STIPENDI - "Le imposizioni non mi piacciono. Preferisco quello che stanno facendo in Germania e in Inghilterra. Riduzione spontanee dei giocatori, secondo coscienza".