L'ex tecnico di Juventus e Milan, Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati. Il tema del suo intervento è stata la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli che si giocherà a Roma il prossimo mercoledi. Un remake di una finale di Coppa Italia di alcuni anni fa. Ecco le sue dichiarazioni: "Per me è favorita la Juventus. Il Napoli ieri sera ha avuto il risultato dalla sua, ma non ho visto una reazione feroce da una squadra che rischiava l’eliminazione. Il Napoli ha fatto poco in fase offensiva a parte il gol".