Sono in miglioramento le condizioni di Alberto Zaccheroni dopo il grave trauma cranico rimediato lo scorso 10 febbraio. Come riferito da Il Corriere di Romagna, l’ex allenatore della Juventus ha lasciato l’ospedale Bufalini di Cesena lo scorso 9 marzo ed è stato trasferito al Marconi di Cesenatico. Qui, nella nuova struttura ha avviato il percorso di riabilitazione. La prognosi è di circa 60 giorni. Le sue condizioni, dunque, sono in continuo miglioramento.