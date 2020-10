Ecco il commento sul momento attuale della Juventus da parte di Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan e Juve, così intervenuto in collegamento con Sky Sport: "Il Milan e il Napoli sono le squadre che in Serie A stanno mostrando maggiori fiducia ed entusiasmo. La Juve come organico è ancora superiore alle altre, però ha un nuovo allenatore che non ha potuto fare il precampionato, che è determinante per costruire. E se non costruisci non raccogli. Per Pirlo è difficile gestire questa Juve che ha cambiato così tanto".